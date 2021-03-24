Також Pfizer працює над препаратом, який необхідно вводити внутрішньовенно пацієнтам з ускладненнями від COVID-19.

Компанія Pfizer розпочала випробування пероральної противірусної терапії, яку можна було б призначати пацієнтам при перших ознаках COVID-19.

Читайте такожУ "жовтій" зоні карантину залишилася тільки одна область (мапа)Про це повідомляється на сайті компанії.

Головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен розповів, що терапію можна було б призначити при перших ознаках інфекції.

"Боротьба з пандемією COVID-19 вимагає як профілактики за допомогою вакцини, так і лікування тих, хто заразився вірусом. Враховуючи спосіб мутації SARS-CoV-2 і безперервний глобальний вплив COVID-19, видається ймовірним, що буде важливо мати доступ до терапевтичних засобів, як зараз, так і після пандемії", - сказав Долстен.

Також Pfizer працює над препаратом, який необхідно вводити внутрішньовенно пацієнтам з ускладненнями від COVID-19.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська