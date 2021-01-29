Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що офіційно жодна вакцина від коронавірусу державний кордон не перетинала.
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Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua, коментуючи інформацію про можливе щеплення українських чиновників від коронавірусу препаратом, який нібито контрабандою доставили з Ізраїлю.
"Офіційно жодна вакцина проти коронавірусної хвороби кордон України не перетинала. Інформація, яка з'явилася в ЗМІ, за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля була перевірена нашою комісією з атестації закладів охорони здоров'я. За результатами цієї перевірки комісія не підтвердила таких фактів", - сказав Ляшко.
Також він додав, що далі перевіркою такого повідомлення мають займатися правоохоронні органи.
"Тому що офіційно і навіть підпільно під час перевірки конкретного закладу охорони здоров'я наші експерти, які були в складі комісії, порушень не виявили", - уточнив головний санлікар.
Водночас відповідаючи на уточнювальне запитання, чи отримував пропозицію вакцинуватися, Віктор Ляшко сказав: "До мене ніхто не звертався. Нічого не пропонували".
Що відомо
- Раніше декілька українських ЗМІ заявили про "таємну вакцинацію" можновладців вакциною, яку контрабандою доставили з Ізраїлю.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на ці повідомлення, доручив СБУ перевірити інформацію та пригрозив покаранням.
- Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та правоохоронцям перевірити інформацію щодо ймовірних щеплень вакцинами проти коронавірусу в одній із київських приватних клінік.
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