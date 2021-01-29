Головний санлікар заявив, що офіційно жодна вакцина від коронавірусної хвороби кордон України не перетинала.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що офіційно жодна вакцина від коронавірусу державний кордон не перетинала.

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Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua, коментуючи інформацію про можливе щеплення українських чиновників від коронавірусу препаратом, який нібито контрабандою доставили з Ізраїлю.

"Офіційно жодна вакцина проти коронавірусної хвороби кордон України не перетинала. Інформація, яка з'явилася в ЗМІ, за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля була перевірена нашою комісією з атестації закладів охорони здоров'я. За результатами цієї перевірки комісія не підтвердила таких фактів", - сказав Ляшко.

Також він додав, що далі перевіркою такого повідомлення мають займатися правоохоронні органи.

"Тому що офіційно і навіть підпільно під час перевірки конкретного закладу охорони здоров'я наші експерти, які були в складі комісії, порушень не виявили", - уточнив головний санлікар.

Водночас відповідаючи на уточнювальне запитання, чи отримував пропозицію вакцинуватися, Віктор Ляшко сказав: "До мене ніхто не звертався. Нічого не пропонували".

Що відомо

Раніше декілька українських ЗМІ заявили про "таємну вакцинацію" можновладців вакциною, яку контрабандою доставили з Ізраїлю.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ці повідомлення, доручив СБУ перевірити інформацію та пригрозив покаранням.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та правоохоронцям перевірити інформацію щодо ймовірних щеплень вакцинами проти коронавірусу в одній із київських приватних клінік.

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Автор: Леся Лещенко