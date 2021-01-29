Це рішення допоможе показати зони з найбільшим приростом інфікованих.

Посли країн-членів Європейського Союзу домовилися про створення нової карантинної зони з найвищими показниками інфікувань COVID-19 – «темно-червоної».

Про це повідомляє Reuters.

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Мешканці цих зон зможуть покидати їхні межі тільки у крайніх випадках.

Нову зону ввели через зростання кількості хворих на коронавірус і, відповідно, збільшення «червоних» зон. Це рішення допоможе показати зони з найбільшим приростом інфікованих.

Новим кольором на два тижні позначатимуть регіони з понад 500 хворими на 100 тисяч мешканців.

Водночас Німеччина й інші країни заявили, що планують ухвалити додаткові заходи з протидії поширенню вірусу. Берлін готує заборону на в’їзд для мандрівників з Британії, Португалії, Бразилії і Південної Африки, щоб запобігти ввезенню нових штамів коронавірусу, виявлених у цих країнах.

Тимчасом Бельгія вже заборонила мешканцям виїзд закордон до березня.

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Автор: УНІАН