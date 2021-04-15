За словами експерта, таке дослідження не матиме сенсу й навіть може нашкодити.

Сенсу у визначенні кількості антитіл у людини немає, в рідкісних випадках це потрібно знати в діагностичних цілях лікаря, або для наукової роботи.

Про це заявила інфекціоніст, медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.

"Дуже забавляє, коли люди витрачають купу грошей на визначення кількості антитіл. Міряються кількістю антитіл в прямих ефірах. Я завжди кажу, що краще купіть собі щось приємне, або своєї коханої. Зовсім не бачу сенсу витрачати кошти на антитіла", - пояснила вона.

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Експерт пояснює, що в таких дослідженнях немає необхідності: вони ні на що не впливають, але можуть поставити здоров'я людини під загрозу.

"Для прийняття рішення щодо лікування не матиме ніякого значення, для прийняття рішення робити щеплення чи ні - теж. Адже повторно хворіють люди з різним рівнем антитіл і з високим і з низьким. Це не говорить про те, чи треба людині вакцинуватися або захворієте ви повторне теж нічого не говорить цей рівень антитіл. Це ще й додатковий контакт з системою, раптом людина хоче дізнатися, чи має він антитіла, стане в чергу на здачу антитіл і там інфікується коронавірусом. Тому рекомендую нічого такого не робити", - зазначає інфекціоніст.

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Автор: Юрій Годован