У першому кварталі цього року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на коронавірус.

В Україні в центрах надання первинної медичної допомоги створено пункти тестування на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров’я при МОЗ за результатами прес-брифінгу.

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Зазначається, що для своєчасного виявлення інфікованих коронавірусом, розширення доступу до тестування та ефективнішому подоланню пандемії керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби, прийняв розпорядження №157, згідно з яким тестування пацієнтів на COVID-19 тепер є частиною послуги на первинному рівні медичної допомоги та при амбулаторній допомозі.

Таким чином, починаючи з 22 грудня минулого року відбір матеріалів у хворих на COVID-19 або підозрою на нього для тестування та їх транспортування у лабораторний центр МОЗ є складовою частиною медичних послуг надавача первинної медичної допомоги.

Відповідно до оновленого порядку реалізації Програми медичних гарантій, у першому кварталі цього року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19.

«Натомість центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. Також центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади», - пояснили в НСЗУ.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби зафіксовано 4 тис. 288 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 119 тис. 314 осіб, одужали - 796 тис. 417 осіб, померли - 19 тис. 835. Проведено 5 млн 781 тис. 951 ПЛР-тестування.

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Автор: Костянтин Гончаров