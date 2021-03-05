Зараз винахідник збирає докази ефективності свого методу.

Нідерландський винахідник Пітер ван Віз придумав, на його переконання, потенційно найшвидший та найпростіший метод виявлення коронавірусної інфекції.

Як повідомляє Reuters, замість неприємного взяття мазка з дихальних шляхів Пітер ван Віз пропонує охочим зайти до спеціальної закритої кабінки та закричати або заспівати.

Встановлений у кабінці очисник повітря тим часом вловлюватиме усі частинки, що виділятиме людина, та перевірить їх на коронавірус.

Читайте такожКитай почав робити авіапасажирам анальні тести на коронавірус«Якщо у вас коронавірус, під час крику ви поширюєте десятки тисяч його частинок», — зазначив голландець.

Щоб випробувати свій винахід, Пітер ван Віз встановив таку кабінку біля центру тестування на коронавірус на околиці Амстердама.

Процес тестування займає близько трьох хвилин. Винахідник вважає, що така кабінка могла б бути корисною на концертах, в аеропортах, школах та офісах.

Водночас у Нідерландському національному інституті охорони здоров'я поки не можуть підтвердити чи спростувати ефективність методу ван Віза, зазначаючи, що знають про його апарат занадто мало.

Схожий тест, під час якого потрібно подути у спеціальну трубочку, влада Амстердама схвалила в лютому. Однак його поки не застосовують на національному рівні через велику кількість помилково негативних результатів.

Зараз Пітер ван Віз збирає докази ефективності свого методу.

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Переклад: Катерина Комолова