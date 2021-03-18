Вартість однієї довідки становила від 900 до 1 тис. 500 гривень.

Київська міська прокуратура викрила осіб, які займалися виготовленням та збутом підроблених довідок про негативний тест на COVID-19 без проходження відповідних досліджень.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

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"До протиправної діяльності причетні двоє киян, один з яких знаходив осіб, які планували поїздку за кордон, та пропонував їм отримати довідку з негативним результатом тесту на COVID-19 без проходження обстеження. У разі домовленості, їхній спільник, який працює в одній із приватних столичних лабораторій, виготовляв довідку без проведення тестування", - йдеться у повідомленні.

Вартість однієї довідки становила від 900 до 1 тис. 500 гривень. За попередніми даними, з лютого по березень учасникам групи вдалося реалізувати близько 80 фальсифікованих лікарських довідок.

Під час обшуку в лабораторії та за місцем проживання зловмисників правоохоронці вилучили бланки сертифікатів та довідок з печатками лабораторії, печатки, кошти в розмірі близько 500 тис. гривень, чорнові записи, а також інші речові докази, які вказують на скоєння кримінального правопорушення.

Наразі вирішується питання щодо призначення технічних експертиз за вилученими доказами.

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Автор: Наталя Нічишина