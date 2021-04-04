Центри тестування на острові переповнені.

На Майорці німецький сімейний лікар продавав туристам фальшиві сертифікати про проходження тесту на коронавірус.

Читайте такожЗавод у США зупинив виробництво вакцини AstraZeneca через помилкуПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Focus.

На Майорці зараз знаходиться багато туристів з Німеччини.

Для повернення додому вони повинні отримати негативний тест на COVID-19. Однак центри тестування для відпочивальників переповнені.

Німецький сімейний лікар видавав туристам сертифікат про негативний тест. За нього він брав 80 євро.

Відзначається, що зараз він відмовляється коментувати звинувачення.

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Автор: Людмила Жерновська