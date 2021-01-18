Словаччина у понеділок, 18 січня, запускає нове загальнонаціональне тестування на коронавірус впродовж наступних 9 днів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.
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Уряд сподівається, що загальнонаціональне тестування прискорить одужання від останньої хвилі коронавірусу, допоможе системі охорони здоров'я і дозволить послабити обмеження та повернутися учням в школи в лютому.
Загальнонаціональне тестування має розпочатися в понеділок, 18 січня, і завершитися 26 січня. Воно не є обов'язковим, але всім людям, які хочуть піти на роботу, необхідно буде надати негативний тест на коронавірус починаючи з 27 січня.
Перед Різдвом Словаччина ввела жорсткий карантин, який включає цілодобову комендантську годину.
Винятки включають поїздки на роботу, у справах або до лікарів. Людям також дозволено робити необхідні покупки в найближчих до їхніх домівок магазинах.
Зазначимо, близько 3500 осіб померли від вірусу в країні з населенням 5,4 мільйона осіб. Словаччина вже проводила загальнонаціональну кампанію тестування восени минулого року, у рамках якої тест здали більш ніж половина населення країни.
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