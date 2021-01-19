В Україні більшість ПЛР-тестів щодо виявлення COVID-19 закуповується у вітчизняного виробника.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.
Зокрема, міністр наголосив, що в Україні не використовуються ПЛР-тести на COVID-19 російського виробництва.
"Це не просто інформація, яка не відповідає дійсності. Це якийсь такий черговий фейк, який дуже часто поширюється в нашій країні", - заявив він.
Степанов додав, що МОЗ закуповувало тести в КНР, США, Кореї, Польщі, Німеччини, Великої Британії, Франції, Австрії, Канади, Чехії, Туреччини, Сінгапуру.
"Як ви бачите, Російської Федерації тут немає. Наголошую, що на сьогодні закупівля більшості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника "Українські генетичні технології" як за державним замовленням, так і приватними лабораторіями", - додав він.
За словами міністра, в Україні є три юридичні особи, зареєстровані в РФ, які здійснюють свою діяльність через українських постачальників.
"Відсоткове співвідношення використання ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано в РФ, становить менше 0,6%. Це використовується виключно в якихось приватних лабораторіях. Держава точно не закуповувала, не закуповує, і закуповувати не планує", - підкреслив міністр.
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