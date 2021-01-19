В Україні більшість ПЛР-тестів на COVID-19 закуповується у вітчизняного виробника, наголосив Степанов.

В Україні більшість ПЛР-тестів щодо виявлення COVID-19 закуповується у вітчизняного виробника.

Читайте такожТест на COVID-19 тепер можна буде зробити на "первинці" - НСЗУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

Зокрема, міністр наголосив, що в Україні не використовуються ПЛР-тести на COVID-19 російського виробництва.

"Це не просто інформація, яка не відповідає дійсності. Це якийсь такий черговий фейк, який дуже часто поширюється в нашій країні", - заявив він.

Степанов додав, що МОЗ закуповувало тести в КНР, США, Кореї, Польщі, Німеччини, Великої Британії, Франції, Австрії, Канади, Чехії, Туреччини, Сінгапуру.

"Як ви бачите, Російської Федерації тут немає. Наголошую, що на сьогодні закупівля більшості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника "Українські генетичні технології" як за державним замовленням, так і приватними лабораторіями", - додав він.

За словами міністра, в Україні є три юридичні особи, зареєстровані в РФ, які здійснюють свою діяльність через українських постачальників.

"Відсоткове співвідношення використання ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано в РФ, становить менше 0,6%. Це використовується виключно в якихось приватних лабораторіях. Держава точно не закуповувала, не закуповує, і закуповувати не планує", - підкреслив міністр.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров