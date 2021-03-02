Головний секретар Кабінету Міністрів Кацунобу Като заявив, що ефективність подібних перевірок «не була підтверджена ніде в світі».

Уряд Японії звернувся до Китаю з проханням не піддавати японських громадян, що в'їжджають в країну, анальним тестам на COVID-19.

Читайте такожВ Англії розшукують загадкового пацієнта з новою мутацією коронавірусуПро це пише Japan Times.

За словами представника уряду, громадяни країни скаржилися їм на «психологічний стрес».

Головний секретар Кабінету Міністрів Кацунобу Като сказав, що уряд направив запит через посольство Японії в Пекіні. Він зазначив, що ефективність подібних перевірок «не була підтверджена ніде у світі».

Сполучені Штати вже висловили протест Китаю після того, як дізналися, що деякі офіційні особи США були піддані цьому методу тестування.

Що цьому передувало

У січні 2021 року в Китаї жителів почали тестувати на коронавірус за допомогою анальних мазків.

На думку медиків, цей метод "може підвищити рівень виявлення інфікованих людей".

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Автор: УНІАН