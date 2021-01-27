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У Китаї жителів почали тестувати на коронавірус за допомогою анальних мазків.
Читайте також"Несамовита межа": кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 100 мільйонівПро це повідомляє The Guardian.
На думку медиків, цей метод "може підвищити рівень виявлення інфікованих людей", оскільки сліди вірусу затримуються в анусі довше, ніж в дихальних шляхах.
Однак, мазки з анального отвору не будуть використовуватися так широко, як інші методи, оскільки це "незручний" спосіб.
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