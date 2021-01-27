На думку медиків, цей метод "може підвищити рівень виявлення інфікованих людей".

У Китаї жителів почали тестувати на коронавірус за допомогою анальних мазків.

Читайте також"Несамовита межа": кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 100 мільйонівПро це повідомляє The Guardian.

На думку медиків, цей метод "може підвищити рівень виявлення інфікованих людей", оскільки сліди вірусу затримуються в анусі довше, ніж в дихальних шляхах.

Однак, мазки з анального отвору не будуть використовуватися так широко, як інші методи, оскільки це "незручний" спосіб.

Коронавірус у світі: останні новини

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Автор: УНІАН