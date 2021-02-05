За словами прем'єр-міністра, на сьогодні лабораторії працюють у штатному режимі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про забезпеченість медичних закладів тестами на COVID-19.

Читайте такожЛяшко: вакцинація від COVID-19 буде проводитись на двох платформахЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Стосовно забезпечення держави тестами, на сьогодні ПЛР-тести, фактично, є в усіх областях України. Лабораторії готові приймати і більшу кількість людей, яка зараз звертається. На сьогодні від 30 до 40 тисяч людей звертаються за тестуванням, за наявності симптомів або за направленням від сімейних лікарів", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що ця процедура є добровільною і примусово нікого не тестують.

"Ми беремо зріз по лабораторіях на сьогодні: чи є черга по тестуванню, чи є якесь перебільшення звернень. Немає. Сьогодні лабораторії працюють у штатному режимі. Крім ПЛР- і ІФА-тестів, в Україні на сьогодні є понад 2 мільйона швидких тестів на антиген, які дозволяють за 15 хвилин визначити, з доволі високою ймовірністю, хвора людина чи не хвора", - сказав очільник уряду.

Шмигаль зауважив, що такі тести розповсюджені по всіх закладах первинної медицини, і введені в обов'язкову процедуру при зверненні до сімейного лікаря на первинній ланці.

"Тому тестування сьогодні в Україні забезпечене повністю для всіх: і тих, хто бажає, і тих, хто цього потребує", - підсумував прем'єр.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

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Автор: Тетяна Поляковська