Ткаченко закликав усіх українських зірок і політиків взяти участь у презентації вакцинації.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко публічно вакцинувався проти COVID-19.

У четвер, 11 березня, під час Всеукраїнського форуму «Україна 30», який транслювали на YouTube, Ткаченку зробили щеплення індійським препаратом CoviShield від AstraZeneca.

Читайте такожЛікарні забиті, медики відмовляються від щеплень: журналісти показали ситуацію з COVID-19 на Буковині (відео)«Днями побачив у Facebook акцію лікарів, що закликали своїх колег вакцинуватися. А сьогодні був вражений тим, як кампанія вакцинації лікарів фактично провалилася в Чернівцях. Тому вирішив і сам узяти участь у промоції вакцинування. Особливо, враховуючи, що одну ампулу на декілька доз розділив з лікарями», — розповів Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Перед вакцинацією його оглянув лікар. Ампулу препарату міністр розділив з кількома медиками, які щепилися разом із ним.

«Насправді про вакцинацію слід говорити як про жорстку необхідність, яка потрібна нам для того, щоб ми могли вільно пересуватися, ходити без масок, щоб креативна індустрія і сфера культури почали знову оживати... Ми бачимо по тих країнах, які вже пройшли серйозні етапи вакцинації, що вони повертаються до нормального життя. Іншого способу немає. Тому не вірте фейкам про те, що вакцинація — це зло. Вакцинування — це на ваше здоров'я», — зазначив міністр культури після щеплення.

У своєму Telegram-каналі Ткаченко також нагадав, що охочі вакцинуватися повинні зареєструватися в додатку «Дія» і подати заявку.

«Публічні та громадські діячі, які готові власним прикладом популяризувати вакцинацію, можуть претендувати на щеплення залишками доз вакцин. Закликаю всіх українських зірок та політиків взяти участь у промоції вакцинування в нашій країні», — додав міністр.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни до Національного плану вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 позачергово для популяризації вакцинальної кампанії.

Зараз в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

9 березня Міністерство охорони здоров'я зареєструвало в Україні вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac — CoronaVac.

За добу 10 березня в Україні щеплення від коронавірусу отримали 5 898 осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова