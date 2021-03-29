Від COVID-19 померла дружина ветерана 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, «кіборга» Ігоря Гофмана, який вчора помер від раку.
Про це повідомила в Facebook їх дочка Віра Гофман.
"Все, мій мозок вже відмовляється просто вірити в те, що відбувається. Мама пішла за татом, сьогодні не стало і її. Спасибі всім за підтримку - моральну і не тільки. Коронавірус, тепер віримо..." - написала вона.
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"Сьогодні пішла з життя його (Ігоря) дружина. Так і не дізнавшись, що Ігоря вже немає. Не говорили, бо була під ШВЛ. Ковід", - прокоментувала боєць 93-ї бригади Віолетта Бородіна.
Нагадаємо, Ігор Гофман помер від тривалої боротьби з важкою хворобою, що ускладнилася коронавірусом.
Коронавірус в Україні: останні дані
- З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки. На сьогодні в «червоній» зоні епіднебезпеки, де до 9 квітня діють жорсткі карантині обмеження, 10 областей і Київ.
- Минулої доби в Україні було виявлено 8 тис. 346 нових хворих на COVID-19, померли – 178. З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 1 млн 652,4 тис. осіб, померли 32 тис. 132.
- Глава МОЗ Максим Степанов прогнозував збільшення кількості COVID-хворих на добу до 25 тисяч у квітні.
- Головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград вважає, що за найоптимістичнішим сценарієм епідситуація в Україні стабілізується лише наприкінці травня.
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