Третя хвиля епідемії COVID-19 в Україні йде на спад.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Роман Родина повідомив на прес-конференції в Києві, яка проходила в онлайн-режимі.
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«Наразі понад 550 лікарень в Україні надають допомогу хворим на COVID-19, і вони законтрактовані НСЗУ. Тобто вони отримують відповідне фінансування. В цих лікарнях наразі налічується 77 тис. 690 ліжок, відведених для госпіталізації хворих на COVID-19», - зазначив він.
За словами Родини, наразі з усіх лікарняних ліжок, визначених під прийом COVID-хворих, майже 87% забезпечені киснем.
«В деяких регіонах ліжка забезпечені киснем на 100% - це Луганська, Кіровоградська та Харківська області. Тут ми можемо сказати, що пацієнт, якщо він потребує кисню, – у будь-якому випадку його отримає», - додав він.
Гендиректор ЦГЗ МОЗ зауважив, що «зараз ми бачимо, що хвиля пішла на спад, але в деяких регіонах заповненість ліжок (пацієнтами на COVID-19 – УНІАН) залишається все ще високою».
За його словами, в цілому по країні заповненість ліжок хворими та з підозрами на COVID-19 становить 57%. Зараз у стаціонарах перебувають 5,5 тис. пацієнтів з підозрою та майже 39 тис. з підтвердженим діагнозом COVID-19.
«Завантаженість ліжок менша за 50% у регіонах, в яких зменшується кількість хворих, – це Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська області. Найвища завантаженість ліжок у місті Київ - понад 65%», - повідомив гендиректор ЦГЗ МОЗ.
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