Експерт стверджує, що її удар може виявитися сильнішим, ніж попередньої хвилі.

Останній сплеск захворюваності коронавірусом в Україні - це все ж друга хвиля, а не третя. При цьому її удар може виявитися сильнішим, ніж попередньої хвилі.

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Як пише РБК-Україна, таку думку висловив директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна Національної академії наук України, академік Сергій Коміссаренко.

"Якщо подивитися на графік інфікування в країні, то у нас був пік, потім - спад. І зараз почався другий пік, який, думаю, буде продовжуватися ще до травня або навіть до червня. Можливо, він буде навіть більш інтенсивний, ніж перший пік", - сказав Комісаренко.

Коронавірус в Україні: що відомо

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Він додав, що у зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауну.

При цьому прем'єр зазначив, що медична система країни готова до третьої хвилі COVID-19.

Згідно з прогнозами НАН, найближчим часом в Україні кількість нових випадків COVID досягне 10 тисяч на день.

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Автор: Вікторія Гордієнко