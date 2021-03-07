За добу від хвороби померли 103 людини.

Станом на ранок 7 березня в Україні зафіксовано 1 401 228 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу виявлено 7 167 нових випадків.

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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Також за минулу добу госпіталізовано 3 956 людей, 2147 людей одужали, 103 хворих померли.

За добу здійснено 46 304 тестувань на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 401 228 людей; 1 196 520 людей одужали. 27 022 хворих померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.

Епідемія в Україні

Нагадаємо, 4 березня прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася третя хвиля поширення коронавірусної інфекції.

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.

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Автор: Дмитро Захаров