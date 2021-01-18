Коронавірус викликав у вагітної зміни плаценти, а зростання плоду сповільнилося.

У болгарському місті Пазарджик 28-річна жінка народила дитину з антитілами до коронавірусу.

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Як повідомляє "Радіо Болгарія", до цього жінка була прийнята на лікування в лікарню міста з високою температурою, кашлем і загальним нездужанням.

Після лікування вагітної лікарі приступили до кесаревого розтину, оскільки коронавірус викликав зміни плаценти, а зростання плоду сповільнилося.

Дитина в хорошому стані, її антигенний тест показав наявність антитіл. Після виписки з лікарні вона перебуватиме під наглядом лікарів.

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Автор: Дмитро Захаров