У болгарському місті Пазарджик 28-річна жінка народила дитину з антитілами до коронавірусу.
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Як повідомляє "Радіо Болгарія", до цього жінка була прийнята на лікування в лікарню міста з високою температурою, кашлем і загальним нездужанням.
Після лікування вагітної лікарі приступили до кесаревого розтину, оскільки коронавірус викликав зміни плаценти, а зростання плоду сповільнилося.
Дитина в хорошому стані, її антигенний тест показав наявність антитіл. Після виписки з лікарні вона перебуватиме під наглядом лікарів.
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