Планується, що серійне виробництво почнеться в травні, а в липні буде готово 40 мільйонів доз.

Бразильський інститут Бутантан розробив власну вакцину проти COVID-19, яку планується запустити в серійне виробництво в травні і запропонувати країнам з низьким рівнем доходу для боротьби з пандемією.

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Про це повідомляє Bloomberg.

За словами директора інституту Димаса Коваса, компанія Butantan з Сан-Паулу, яка співпрацює з китайською Sinovac Biotech Ltd. у виробництві вакцини CoronaVac, почне випробування своєї власної вакцини, що отримала назву ButanVac.

Губернатор Сан-Паулу Жоао Доріа заявив на прес-конференції, що випробування можуть початися у квітні. Тоді ж компанія очікує на схвалення від регулюючих органів.

«Планується, що серійне виробництво почнеться в травні, а в липні буде готово 40 мільйонів доз. Виробництво буде повністю зосереджено на задоволенні місцевого попиту, перш ніж відкритися для експорту в інші країни. Випробування першої та другої фази повинні проводитися одночасно, потім буде третя фаза. Випробування також пройдуть в Таїланді і В'єтнамі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцин CoronaVac від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

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Автор: Катерина Жирій