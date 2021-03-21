Злочинці могли вкрасти понад 60 ампул препарату.

У Гані троє співробітників Служби охорони здоров'я затримані за підозрою в крадіжці вакцини Covishield.

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Як повідомляє «Сіньхуа", поліція затримала співробітника санітарно-епідемічного нагляду Стівена Дзісену, фахівця з охорони праці та техніки безпеки Космоса Аллотея і лаборанта Джозефа Найта Гейссі. Їх підозрюють у крадіжці 36 ампул з вакциною Covishield.

За версією слідства, крадену вакцину вводили клієнтам за ціною 200 Ганських седі (близько 35 доларів США) за укол.

Ще один підозрюваний співробітник санепіднагляду поки знаходиться на волі. Його підозрюють у крадіжці 26 ампул тієї ж вакцини зі сховища.

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Автор: Дмитро Захаров