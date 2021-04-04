Медик інфікувався коронавірусом в жовтні минулого року.

Головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

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Повідомлення про загибель медика з'явилося на сайті Харківської міськради. Зазначається, що в жовтні 2020 року Борис Менкус важко захворів коронавірусом. Хвороба загострила його хронічні захворювання, в першу чергу - цукровий діабет. Він помер у віці 69 років.

У лікаря залишилася сім'я, двоє синів, молодший з яких пішов стежкою батька і зараз навчається в Харківському національному медичному університеті.

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Автор: Дмитро Захаров