Головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.
Читайте такожПід Харковом медиків звинуватили у помилці: віддали не ті тіло
Повідомлення про загибель медика з'явилося на сайті Харківської міськради. Зазначається, що в жовтні 2020 року Борис Менкус важко захворів коронавірусом. Хвороба загострила його хронічні захворювання, в першу чергу - цукровий діабет. Він помер у віці 69 років.
У лікаря залишилася сім'я, двоє синів, молодший з яких пішов стежкою батька і зараз навчається в Харківському національному медичному університеті.
Вас також можуть зацікавити новини
- В Україні підтвердили понад 20 тисяч нових випадків заражень COVID-19
- У Харкові під час карантину пройшла Вулична вечірка під російський реп
- Місця закінчуються: лікарні заповнені COVID-хворими майже у всій країні
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram