Зусилля лікарів врятувати життя немовляті виявилися марними.

У Харкові в дитячій інфекційній лікарні померла 8-місячна дівчинка з вродженими пороками. Немовля госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Читайте такожХворі лежать сині, трупи не вивозять: медики "ковідної" лікарні у Житомирі розповіли про умови роботи (відео)Про це повідомляє Depo.Харків з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

Зазначається, що дівчинку госпіталізували до стаціонару 29 березня. Лікарі боролися за життя немовляти, однак, попри їхні зусилля 30 березня о 06:00 дитина померла.

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Автор: Катерина Шварц