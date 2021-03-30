У Харкові померла дівчинка / фото pixabay.com
У Харкові в дитячій інфекційній лікарні померла 8-місячна дівчинка з вродженими пороками. Немовля госпіталізували з підозрою на коронавірус.
Читайте такожХворі лежать сині, трупи не вивозять: медики "ковідної" лікарні у Житомирі розповіли про умови роботи (відео)Про це повідомляє Depo.Харків з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.
Зазначається, що дівчинку госпіталізували до стаціонару 29 березня. Лікарі боролися за життя немовляти, однак, попри їхні зусилля 30 березня о 06:00 дитина померла.
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