Рішення ухвалили через масові порушення правил у деяких єврейських релігійних громадах.

Кабінет Міністрів Ізраїлю схвалив збільшення штрафу за порушення вимог карантину в країні до 10 тисяч шекелів (приблизно 86 тисяч гривень).

Раніше він становив 5 тисяч шекелів (орієнтовно 43 тисячі гривень). Про це повідомляє Times of Israel.

Рішення ухвалили через масові порушення правил у деяких єврейських релігійних громадах, а також у зв'язку з тим, що рівень інфікування та смертності в Ізраїлі залишається високим, незважаючи на успішну кампанію вакцинації.

Спочатку в уряді пропонували ввести штрафи в розмірі до 20 тисяч шекелів (орієнтовно 172 тисяч гривень), однак їх зменшили під тиском ультраортодоксальних партій.

За інформацією видання, уряд Ізраїлю також продовжить загальнонаціональний локдаун, термін дії якого спливає 31 січня.

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Автор: УНІАН