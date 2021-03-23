Сама ж лікарня повністю забезпечена для прийому хворих, кажуть медики.

Через наплив госпіталізованих інфікованих коронавірусом персонал Київської міської клінічної лікарні змушений повертати списані ліжка. Хворих розміщують навіть у коридорах.

Про це пише Обозреватель.

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«Кілька місяців тому в лікарні змінили ліжка, а старі відправили на склад. Тепер через велику кількість хворих їх повертають – людей фактично немає де класти. При цьому на вихідних до нас привозили практично по 50 людей щодня», – поділилася медик.

Сам же медзаклад повністю забезпечений для прийому хворих: нещодавно там встановили нову кисневу станцію, найближчим часом подачу кисню протягнуть на всі поверхи.

На території лікарні діють дві лабораторії, де можна здати аналізи на коронавірус. Журналісти підкреслюють, що люди в чергах нерідко порушують карантинні обмеження, зокрема не дотримуються маскового режиму.

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Автор: Яна Ставська