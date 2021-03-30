Наразі медзаклади кинули всі сили на боротьбу з коронавірусом, а інші пацієнти залишаються сам на сам зі своїми проблемами.

В одній зі столичних лікарень хворій на COVID-19 жінці з аномальною матковою кровотечею відмовили в допомозі та госпіталізації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Ірина Суслова, член комітету Верховної Ради України з прав людини та лідерка Жіночого руху "За майбутнє".

За словами Суслової, жінку посеред ночі у напівпритомному стані просто виставили на вулицю й запропонували викликати таксі, не надавши потрібної допомоги та навіть не вислухавши.

Читайте такожВід короновірусу помер відомий український продюсер"Адже в пацієнтки – коронавірус. Хоча й 14-й день, коли фактично, за протоколом, в цей період людина не становить жодної небезпеки для оточуючих", - наголосила член комітету ВР з прав людини.

Як зазначила Суслова, ця ситуація показує прогалину в українській медичній системі: вона не готова, адже кинувши всі сили на боротьбу з коронавірусом, інші пацієнти залишаються сам на сам.

Вона додала, що лікарі, які працюють із жінками, хворими на коронавірус, повинні враховувати протипоказання. Оскільки певні препарати, що допомагають у боротьбі із захворюванням, мають побічні наслідки й можуть викликати аномальну маткову кровотечу, як і сталося у випадку із жінкою.

"Кожна людина, яка звертається до лікарні по допомогу, повинна її отримати! І карантин тут не виправдання", – підсумувала Суслова.

Коронавірус в Україні: свіжа статистика

В Україні за минулу добу зареєстрували 10 тис. 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізували 2 тис. 597 осіб, летальних випадків зафіксували 286, тестувань методом ПЛР за добу здійснили 50 тис. 836. Одужали 3 тис. 576 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 662 тис. 942 особи, одужали – 1 млн 307 тис. 076 осіб. Летальних випадків зареєстровано 32 тис. 418, ПЛР-тестувань проведено 8 млн 058 тис. 263.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко