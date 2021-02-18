Кататися на трасах люди зможуть, а от поїсти у закладах харчування – ні.

Гірськолижні курорти Івано-Франківщини (зокрема - Буковель) не будуть закриватись під час посиленого карантину, однак в їх роботі з’являться певні обмеження.

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Про це з посиланням на місцеве телебачення повідомляє KURS. За словами посадовців Держпродспоживслужби на курортах буде розділено роботу підйомників і ресторанів.

Кататися на трасах люди зможуть, а от поїсти у закладах харчування – ні. Ресторани та кафе працюватимуть лише на виніс.

Контроль за дотриманням карантинних обмежень посилять вже з 22 лютого. Для цього створять групи, які працюватимуть щодня.

Коронавірус в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%.

На Івано-Франківщині через зростання захворюваності на COVID-19 запроваджують жорсткий карантин та розгортають модульну лікарню.

Згідно з рішенням, відповідні обмеження діятимуть з 22 до 28 лютого.

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Автор: УНІАН