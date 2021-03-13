Волонтери та медики вважають, що в Одесі необхідно терміново посилити карантин, інакше помруть сотні людей.

В Одесі, в одній з лікарень, яка приймає хворих на COVID-19, почалися серйозні проблеми з киснем.

Про це повідомила керівник громадської організації «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

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За її словами, останній тиждень їй постійно телефонують родичі хворих із проханням допомогти з кисневими масками, а вчора 95-річного учасника Другої світової війни госпіталізували, коли він уже був непритомний, і тільки після втручання місцевої влади.

Представниця оприлюднила повідомлення працівника МКЛ № 5, яка є однією з опорних міських лікарень.

«Те, що відбувається зараз в лікарні, - це просто масове винищення людей. У нас не працює або не налагоджена робота кисню. У нашій лікарні реанімація на 7 осіб. Всі, хто туди надходять, вкрай важкі. Зараз регулярно кожен день пропадає на 1-2 години кисень. Вчора у нас «поховали» чергових двох людей через ці перебої», - розповів громадській активістці медик.

Він зазначає, що медики безсилі, а реанімація в певні моменти (через загибель пацієнтів) нагадує газову камеру.

Волонтери вважають, що в Одесі необхідно оперативно посилити карантин - «закрити місто, заборонити будь-які масові заходи». В іншому випадку найближчим часом у місті від коронавірусу помруть сотні людей.

Ножевнікова також зазначає, що в міських лікарнях уже немає місць в реанімаційних відділеннях.

«Є місця з киснем. Тепер вони називаються так. Правда, різницю між реанімацією та ліжком з киснем, мабуть, люди «у керма» не особливо розрізняють. Нам залишається радіти, що наші старі вмиратимуть не в муках. З киснем», - заявила волонтер.

За її словами, в опорних лікарнях з початку року кількість реанімаційних ліжок не збільшилася, а, якби і збільшилася, то все одно немає реаніматологів.

Коронавірус в Одесі

За минулу добу в Україні виявили 13 тис. 276 нових хворих на COVID-19, з них в Одеській області - 767.

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Автор: Лариса Козова