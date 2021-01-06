Дівчинка народилася завчасно, наразі вона в реанімації, бо теж інфікована коронавірусом.

У Львові врятували пацієнтку з дуже важким перебігом коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Львові відкрили фестиваль крижаних скульптур (фоторепортаж)У 37-річної багатодітної матері на 7-му місяці вагітності на 90% були уражені легені. Жінці і плоду не вистачало кисню, тому медики вирішили проводити кесарів розтин. Новонароджену дівчинку помістили в реанімацію, бо вона теж інфікована коронавірусом.

Після двох тижнів боротьби за життя породіллі її нарешті виписали. Наразі Катерина вже може самостійно дихати, але на жінку ще чекає довга реабілітація. Новонароджену Даринку батьки зможуть забрати з лікарні, коли вона набере вагу. Вона вже шоста дитина в їхній родині.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська