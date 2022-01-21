Вперше від початку пандемії задіяли другу лікарню для неповнолітніх пацієнтів з коронавірусом.

У Львові фіксують зростання рівня захворюваності на COVID-19 серед дітей.

Про це мер міста Андрій Садовий повідомив під час брифінгу.

Садовий додав, що хоча спалаху захворюваності у місті не спостерігається (госпіталізовано 304 дорослі особи), значно зросла кількість хворих дітей.

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"Ситуація з COVID-19 у Львові не просто загрозлива, а таку страшну динаміку ми тут за два роки ще не бачили. Сьогодні 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих близько 10 тисяч, а решта цілих класів пішли на самоізоляцію", - зазначив він.

Львівська обласна лікарня "Охматдит" до сьогодні була єдиною, що приймає хворих на коронавірус неповнолітніх. Зараз вона переповнена.

"Лікарня на Пилипа Орлика (Комунальна міська дитяча клінічна лікарня Львова - УНІАН)… Ми за два роки ніколи туди ковідних не клали. Сьогодні там вже є 23 пацієнти. Тому що "Охматдит" доходить вже до піку", - зауважив мер.

В дитячій міській лікарні розгорнули вже 30 ліжок з доступом до кисню, готові збільшувати їхню кількість за потреби.

Нагадаємо, у Львові з 24 січня переходять на дистанційну форму навчання.

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