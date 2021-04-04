Художниця була лауреаткою декількох премій, проілюструвала близько 200 книжок різних жанрів.

У Львові від ускладнень коронавірусу померла відома художниця, член Національної спілки художників України Вікторія Ковальчук.

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Про це у Facebook повідомила режисер "Народного дому" міста Винники Мирослава Сидор.

“Сьогодні у Львові від нещадного ковіду упокоїлась відома львівська художниця Вікторія Ковальчук Viktoria Kovalchuk – неймовірно талановита, світла, чуйна… не байдужа людина, красива і дуже добра жінка… Важко повірити і прийняти… Львів збіднів на ще один щедрий неповторний талант. Дуже жаль і боляче”, – написала вона.

Вікторія Ковальчук – українська художниця-графік, ілюстраторка, дизайнерка, письменниця.

Як повідомляє Zaxid.net, художниця родом з Волині, але жила та працювала у Львові. Вона є авторкою низки казок та новел для дітей. Проілюструвала близько 200 книжок різних жанрів, серед них понад 30 книг для дітей.

Ковальчук була членкинею Національної спілки художників України, лауреаткою Державної премії імені Лесі Українки та Літературної премії імені Олени Пчілки, дипломанткою республіканських і всесоюзних конкурсів «Мистецтво книги», міжнародних художніх виставок.

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Автор: Дмитро Захаров