В Україні від коронавірусу помер двомісячний малюк / vsn.com.ua

У Маріуполі від коронавірусу помер двомісячний хлопчик.

Про це повідомляє Сегодня.

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За даними видання, спочатку в сім'ї захворіла мати дитини. Немовля померло через добу після госпіталізації.

"Дитина перебувала на лікуванні в соматичному відділенні і перебувала з питання вирішення соматичних проблем. Дитина мала ускладнення, не пов'язані з ковідом, але які вплинули на його перебіг",- розповів меддиректор Маріупольської лікарні №4 Серветник Андрій.

Дитина загинула від COVID-19 з ускладненням двосторонньої пневмонії.

Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.

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Автор: Катерина Лиманська