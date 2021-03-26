Спочатку захворіла мама малюка.

У Маріуполі від коронавірусу помер двомісячний хлопчик.

Про це повідомляє Сегодня.

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За даними видання, спочатку в сім'ї захворіла мати дитини. Немовля померло через добу після госпіталізації.

"Дитина перебувала на лікуванні в соматичному відділенні і перебувала з питання вирішення соматичних проблем. Дитина мала ускладнення, не пов'язані з ковідом, але які вплинули на його перебіг",- розповів меддиректор Маріупольської лікарні №4 Серветник Андрій.

Дитина загинула від COVID-19 з ускладненням двосторонньої пневмонії.

Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні за минулу добу було зареєстровано 18 тис. 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 614 тис. 707 осіб, видужали 1 млн 290 тис.158 осіб, летальних випадків було зареєстровано 31 тис. 461. ПЛР-тестувань проведено 7 млн 889 тис.

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Автор: Катерина Лиманська