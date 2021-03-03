Одним з найважливіших компонентів у лікуванні коронавірусної інфекції є кисень, наголосили в "Метінвесті".

Група "Метінвест" продовжує робити свій внесок у боротьбу з COVID-19 в Маріуполі. Так, завдяки фінансуванню компанії біля трьох лікарень у місті встановлять кріосистеми, що дозволить підключити 345 додаткових точок доступу до прямої подачі кисню.

Це, як повідомили у прес-службі "Метінвесту", виключить витрати на заповнення, перевезення і доставку на повторне заповнення кисневих балонів.Читайте такожПерший в Україні мобільний COVID-госпіталь показали зсередини (фото, відео)

Системи встановлять на території трьох лікарень Маріуполя - № 1, 4 і 9. Як зазначається, в газифікаторах рідкий кисень буде автоматично переводитися в газоподібний стан й в такому вигляді розподілятися по киснепроводах.

Попрацювали й над безпекою таких кисневих станцій: їх обладнають камерами відеоспостереження та диспетчерськими пунктами з цілодобовим чергуванням оператора. Також буде спрацьовувати система оповіщення у випадках, якщо тиск в системі знизиться або впаде запас кисню.

"Фонди Ріната Ахметова і Вадима Новинського спільно з групою "Метінвест" з перших днів пандемії прийшли на допомогу маріупольській системі охорони здоров'я. Практично з нуля побудували кисневу інфраструктуру в лікарнях, які приймають ковідних хворих", - розповіла в.о. директора з персоналу та соцвопитувань меткомбінату імені Ілліча групи "Метінвест" Олена Кондалова.

За 2020-й і початок 2021 року інвестиції "Метінвесту" в кисневу інфраструктуру Маріуполя, як розповіли у прес-службі компанії, склали понад 72 млн грн. За ці кошти облаштували в лікарнях майже 700 ліжок з прямою подачею кисню.

У 2020 році меткомбінат імені Ілліча спільно з Фондом Ріната Ахметова передав маріупольським лікарням 206 тисяч кубометрів кисню на суму 11,5 млн грн. Для лікування хворих COVID - 19 було поставлено 183 тисячі кубометрів газу.

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Автор: УНІАН