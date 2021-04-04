Чиновники і поліцейські зі скандалом покинули територію ринку, а підприємці повернулися до роботи.

На Миколаївському ринку "Колос" підприємці відмовляються виконувати приписи карантину і продовжують працювати. Сьогодні вони зі скандалом відхилили вимоги поліції та чиновників. Правоохоронцям довелося поїхати з місця подій.

Читайте такожУ суботу до COVID-лікарень України потрапили понад 5 тисяч хворих

Про це повідомляють "Никвести". Трансляція з місця подій велася на сторінці «300 николаевцев» в Facebook.

Зазначається, що на ринок сьогодні прибули заступник голови ОДА Ігор Кузьмін і депутат міськради від «Слуги народу» Олександр Розумний. Представники влади вимагали від підприємців виконати умови карантину, які забороняють роботу непродовольчих ринків.

Підприємці, своєю чергою, наполягають, що на ринку потік людей набагато менший, ніж в супермаркетах, а тому вони не розуміють, чому не можуть працювати в той час, як робота супермаркетів не заборонена. Крім того, вони заявили, що попри всі обмеження, від них вимагають 100% плати за оренду торгових місць і сплату податків.

Співробітники ринку кричали: "Ми вам не довіряємо!" і вимагали, щоб на місце приїхав мер Олександр Сєнкевич або голова ОДА Віталій Кім.

Інтереси підприємців представляв адвокат Андрій Толпекін. Він заявив, що торговці готові обговорювати формат подальшої роботи з посадовцями на круглому столі, але на присутність поліції на ринку будуть реагувати жорстко: «Нехай поліція піде. Крові нам тут не потрібно, це найстрашніше".

Після Години спілкування на підвищених тонах посадовці і поліцейські покинули територію ринку, а підприємці повернулися до роботи.

Зазначається, що карантин в Миколаєві був посилений з 3 квітня. Зокрема, заборонили роботу непродовольчих ринків і магазинів. Однак, попри нові обмеження, торговці речового ринку відкрили свої контейнери.

Нагадаємо, відповідно до зонування МОЗ, Миколаївська область входить в "червону зону" карантину.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров