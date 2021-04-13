У мобільному шпиталі – двоє пацієнтів, один з яких був переведений зі стаціонару.

Перших пацієнтів з коронавірусом прийняли у мобільному шпиталі в Славуті Хмельницької області.

Як йдеться у сюжеті ТСН, це двоє хворих, яких перевели із коронавірусних відділень, що були перевантажені.

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Регіон - у "червоній" карантинній зоні. За останню добу там підтвердили майже пів сотні нових діагнозів. Лікарні - переповнені.

Як розповів заступник директора Славутської міської лікарні імені Михайлова Віктор Іващук Суспільному, станом на 12 квітня у стаціонарі лікарні перебуває 98 хворих з підтвердженим діагнозом, ще 30 – з підозрою. У мобільному шпиталі – двоє пацієнтів, один з яких був переведений зі стаціонару.

«У лікарні трохи некомфортне перебування, оскільки дуже перевантажені палати. Ми не будемо масово переводити людей з відділень лікарні, може один чи два пацієнти, які туди захочуть перевестися, то вони підуть. А далі будемо комплектувати мобільний госпіталь за рахунок нових поступлень хворих, якщо такі, звісно, будуть», - зазначив Віктор Іващук.

Мобільний шпиталь на Хмельниччині: що відомо

Мобільний госпіталь на 120 ліжок для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною інфекцією розгорнули 3 квітня у Славуті працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Його, після дезінфекції, привезли з Івано-Франківської області, де спостерігається спад захворюваності на ковід.

Шпиталь влаштовують на території Славутської міської лікарні імені Ф. Михайлова.

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Автор: Вікторія Гордієнко