За словами міністра охорони здоров'я, посилення карантину дозволить також "спокійно пройти" пікове зростання захворюваності на грип в Україні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що анонсоване посилення карантинних обмежень, яке має відбутись в період з 8 по 24 січня, необхідне, щоб повністю збити хвилю поширення COVID-19.

Читайте такожЛокдаун з 8 по 24 січня в Україні: що буде дозволено і забороненоЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу.

«Ми виходили з того, що карантинні обмеження будуть діяти на території країни 16 днів – це той термін, який необхідний нам, щоб повністю збити хвилю поширення COVID-19, це та міра, яка необхідна для нашої країни з точки зору протиепідемічних заходів», - заявив він.

За словами міністра, посилення карантину потрібне, щоб пізніше не вводити жодних локдаунів. «Щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип, щоб до весни – до квітня, травня – не вводити локдаунів, щоб ми спокійно пройшли цю хвилю поширення COVID-19, щоб витримала наша медична система, щоб ми були в змозі надавати медичну допомогу незалежно від того, де мешкає українець», - сказав Степанов.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

На цей період передбачено обмеження діяльності: закладів культури (проведення концертів, вистав, виставок, кінотеатрів); розважальних закладів та будь-яких розважальних заходів (дискотек, нічних клубів, у тому числі оренда приміщень під будь-які корпоративи); навчальних закладів (школи та університети), за виключенням дитсадків; всіх закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.

Також заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім занять на вулиці та професійних команд), однак дозволено професійні спортивні заходи без глядачів.

Заклади харчування працюватимуть тільки на винос або з доставкою, а салони краси - тільки за попереднім записом без очікування всередині.

Державні та комунальні заклади переводяться на дистанційну роботу і навчання.

Також буде заборонено функціонування різдвяних ярмарків після 8 січня.

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Автор: Костянтин Гончаров