Довідка про щеплення від COVID-19 не буде обов'язковою в Україні, доки доступ до вакцин буде обмеженим.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що довідка про щеплення від COVID-19 не буде обов'язковою в Україні, доки доступ до вакцин буде обмеженим.

Про це Ляшко повідомив в інтерв’ю ТСН.ua.

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За словами Ляшка, Україна діє в межах виключно міжнародного законодавства.

«Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток № 6 до цих правил, який чітко прописує форму і вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І наразі жодних інших паспортів ми не збираємося впроваджувати», - зауважив він.

За словами головного санлікаря, «ми просто нашу систему охорони здоров'я перелаштували так, щоб, за потреби, двома натисканнями на клавіатурі можна видати ту форму довідки людині, яка буде подорожувати і, ймовірно, якась країна введе вимогу, що під час перетину кордону треба пред'явити міжнародне свідоцтво про вакцинацію».

На запитання, чи може така довідка стати обов'язковою в Україні для відвідування установ, Ляшко сказав: «100% можу сказати, що такого не буде, допоки є обмежений доступ до вакцин. І наразі ми чітко розуміємо підходи до запровадження або не запровадження якихось довідок».

Він додав, що потрібно розділяти питання імунного паспорта і міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

«Бо в нас уже велика кількість людей, які перехворіли і потрапили в статистику, є люди, які перехворіли, але їх система охорони здоров'я не побачила, бо не звернулися по медичну допомогу, перенесли (хворобу) легко, не звернулися за тестуванням. Такі люди є. І в них є імунітет, який утворився внаслідок хвороби. Тому впровадження довідок і паспортів може призвести до поділу людей. Зараз розглядаються різні питання, як на рівні ЄС, так і на рівні ВООЗ, і ми долучені до цих процесів, тому треба виважено ухвалювати рішення, які мають враховувати як захист і вплив на епідемію, так і права людини. Зробити певні речі та вибір».

Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо

30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

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117 тис. доз вакцини будуть розподілені для імунізації працівників лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19, та членів бригад з імунізації, які проводитимуть вакцинацію населення.

Протягом першого півріччя 2021 р., починаючи з лютого, Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Вже в лютому має розпочатися вакцинація першої пріоритетної групи.

Кампанія з вакцинації в Україні буде проводитися в 5 етапів, упродовж яких буде вакциновано 9 пріоритетних груп населення: медпрацівники; військовослужбовці ООС; працівники соціальної сфери; персонал та люди, які перебувають в інтернатах для людей похилого віку, будинках дитини тощо; літні люди віком від 60 років; працівники сфери освіти; співробітники ДСНС, поліції, Нацгвардії, СБУ, військовослужбовці ЗСУ; персонал і люди, які перебувають у місцях обмеження та люди з хронічними захворюваннями.

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Автор: Костянтин Гончаров