У проекті бюджетної декларації, який МОЗ подав Міністерству фінансів, вже передбачено необхідну суму для закупівлі вакцини від коронавірусної хвороби на 2022 рік.

Імунітет після щеплення вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 діятиме щонайменше 12 місяців.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві.

"На даному етапі в державному бюджеті передбачено 3,9 млрд гривень для закупівлі вакцини, щоб безкоштовно, добровільно вакцинувати людей від коронавірусної хвороби", - заявив він.

"За нашою інформацією, як мінімум 12 місяців після щеплення повинен бути імунітет, якщо не відбудеться жодної мутації (коронавірусу - УНІАН), яка не була передбачена до цього", – зазначив Ляшко.

Головний санлікар також додав, що в проекті бюджетної декларації, який МОЗ подав Міністерству фінансів, вже передбачено необхідну суму для закупівлі вакцини від коронавірусної хвороби на 2022 рік.

Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Костянтин Гончаров