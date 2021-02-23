Вакцинація препаратом AstraZeneca проводиться двома щепленнями з перервою у 28 днів.

Вакцинація від COVID-19 в Україні проходитиме за каскадною моделлю: система охорони здоров’я поступово застосовуватиме свої потужності, спочатку мобільні бригади робитимуть по 100 щеплень на добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві.

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«Стосовно того, скільки людей може бути вакциновано. В нашій системі передбачена каскадна модель вакцинації. Що це значить? Приїжджає партія вакцини і ми цю партію не використовуємо відразу всіма нашими потужностями, ми завантажуємо мобільні бригади для того, щоб вони вакцинували весь час», - заявив він.

За словами Ляшка, одна мобільна бригада, в середньому, може робити близько 100 щеплень від коронавірусу на добу в одному медичному закладі.

Він зауважив, що вакцинація препаратом AstraZeneca проводиться ін’єкціями з двох доз. «Тобто зробили перше, і не раніше 28 днів робиться друге», - сказав він.

«Ми на мобільну бригаду розраховуємо зайнятість – по 100 щеплень на добу протягом 28 днів – тобто вони використають 2 тис. 800 доз вакцин, після цього на 29-ий день вони повертаються в перший заклад, який вакцинували 28 днів тому, і там роблять повторне щеплення», - повідомив він.

«В подальшому, коли будуть надходити нові партії вакцини, будуть долучатися нові платформи і нові кабінети щеплення, щоб розширяти кількість щеплень. Це дозволить нам постійно бути в процесі вакцинації», - зазначив головний санітарний лікар.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Cьогодні, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Костянтин Гончаров