Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус назвав терміни взяття пандемії коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.
Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.
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При цьому Гебреєсус зазначив, що стурбований "тривожними темпами" поширення коронавірусу у світі серед вікової групи від 25 до 59 років.
"У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано", - сказав глава ВООЗ.
Пандемія коронавірусу у світі: прогнози
- Всесвітня організація охорони здоров'я протягом останніх семи тижнів спостерігає зростання нових випадків захворювання коронавірусом у світі. Також протягом останніх чотирьох тижнів спостерігається зростання летальних випадків від COVID-19.
- Крім того, раніше ВООЗ заявила про те, що зараз світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу. За останні два місяці фіксують майже дворазове збільшення тижневої захворюваності.
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