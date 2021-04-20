Разом з тим, у ВООЗ висловили стурбованість "тривожними темпами" поширення коронавірусу у світі серед вікової групи від 25 до 59 років.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус назвав терміни взяття пандемії коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

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При цьому Гебреєсус зазначив, що стурбований "тривожними темпами" поширення коронавірусу у світі серед вікової групи від 25 до 59 років.

"У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано", - сказав глава ВООЗ.

Пандемія коронавірусу у світі: прогнози

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Автор: Вікторія Гордієнко