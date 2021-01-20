У Нідерландах почали активно продавати уніформи різних служб доставки, які мають допомогти покупцям уникнути дотримання комендантської години.
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Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання NU.nl, на торговому онлайн-майданчику Marktplaats є десятки рекламних оголошень, що пропонують уніформу поштової служби PostNL, а також кур'єрів компанії Thuisbezorgd, що займається доставкою їжі.
Материнська компанія Justeat Takeaway незадоволена цим. "Ми вже працюємо над видаленням всієї реклами разом з Marktplaats", - сказав директор Джитсу Гроен.
Форми служби доставки також пропонуються і в соціальних мережах. "Якщо ви не є співробітником PostNL, вам не слід зловживати носінням цієї форми. Ми не хочемо, щоб наші ресурси використовувалися не за призначенням", - сказав представник компанії.
Також відзначається попит на волонтерів, які хочуть вигулювати собак.
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