Також в країні відзначається попит на волонтерів, які хочуть вигулювати собак.

У Нідерландах почали активно продавати уніформи різних служб доставки, які мають допомогти покупцям уникнути дотримання комендантської години.

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Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання NU.nl, на торговому онлайн-майданчику Marktplaats є десятки рекламних оголошень, що пропонують уніформу поштової служби PostNL, а також кур'єрів компанії Thuisbezorgd, що займається доставкою їжі.

Материнська компанія Justeat Takeaway незадоволена цим. "Ми вже працюємо над видаленням всієї реклами разом з Marktplaats", - сказав директор Джитсу Гроен.

Форми служби доставки також пропонуються і в соціальних мережах. "Якщо ви не є співробітником PostNL, вам не слід зловживати носінням цієї форми. Ми не хочемо, щоб наші ресурси використовувалися не за призначенням", - сказав представник компанії.

Також відзначається попит на волонтерів, які хочуть вигулювати собак.

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Автор: УНІАН