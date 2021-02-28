Надлишкові дози вакцини хочуть зробити доступними для усіх охочих.

Прем’єри декількох федеральних земель Німеччини закликають зробити вакцину компанії AstraZeneca доступною для усіх, хто бажає отримати щеплення. Це пов’язано з тим, що у пріорітетних групах вакцинації від неї занадто часто відмовляються.

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Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на Spiegel.

Як зазначається, в Німеччині чітко визначені пріоритетні групи, що мають отримати щеплення першими. Однак дуже багато їх представників відмовляються вакцинуватися препаратом AstraZeneca. Це викликає побоювання. що дози вакини лежатимуть на складах невикористані, тоді як інші люди продовжують чекати своєї черги.

В Німеччині, як і в низці інших країн ЄС, вакцину AstraZeneca рекомендували застосовувати людям віком до 65 років. Однак побоювання щодо неї є і в «молодших» групах. В порівнянні з вакциною від Pfizer вона має нижчий рівень ефективності та дещо вищий ризик побічних реакцій.

Станом на середину тижня, Німеччина використала лише 239 тисяч доз вакцини AstraZeneca із отриманих 1,4 мільйона.

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер запропонував, щоб дози, які вже "пролежують" на складах, дозволили використовувати для вакцинації усіх охочих.

"Жоден флакон вакцини не має пролежувати чи бути викинутим, тому що кожна вакцинована людина отримує захист для себе та для усіх", - наголосив він.

До заклику приєднався і прем’єр землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречманн та прем’єр Саксонії Міхаель Кречмер.

"Пріоритизація, звісно, необхідна - доки у нас є проблема з дефіцитом вакцин. Але ми не можемо допустити, щоб наявна вакцина не використовувалась, тому що ті, хто вже має до неї доступ, відмовляються від неї. У такому разі потрібно вакцинувати охочих, до яких ще не дійшла черга", - вказав Кречманн.

Зазначимо, в Україні застосовується CoviShield, що розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca, але виробляється в Індії за ліцензією.

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Автор: Дмитро Захаров