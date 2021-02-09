За словами експериментатора, у всіх піддослідних проявилися антитіла.

У Німеччині прокуратура відкрила кримінальну справу стосовно професора Вінфріда Штеккера, який проводив випробування вакцини від коронавірусу власної розробки.

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Про це повідомляє "НВ", посилаючись на німецьку медіакомпанію MDR Sachsen.

За даними слідства, навесні 2020 року Штеккер, що володіє лабораторією в місті Любек, розробив потенційну вакцину від коронавірусу і випробував її дію на собі та інших людях, не маючи на те відповідного дозволу.

Сам вчений заявляє, що чотири рази вводив собі препарат. ЗМІ з'ясували, що він також випробовував вакцину на своїй дружині, дітях, а також ще на 65 добровольцях.

Штеккер стверджує, що жодних побічних ефектів в ході випробувань не виявлено, якщо не брати до уваги невеликого роздратування і болю в місці уколу. Однак у всіх випробовуваних проявилися антитіла.

На початку вересня вчений повідомив про свої результати в інститут імені Пауля Ерліха, який відповідає в Німеччині за реєстрацію вакцин. Штеккер попросив розширити випробування, щоб підтвердити ефективність препарату, проте Інститут звернувся до прокуратури.

Зазначається, що Штеккер в 1987 заснував компанію Euroimmun, яка займається розробкою методів розпізнавання аутоімунних та інфекційних захворювань. У 2017 році він продав її одному американського концерну за 1,2 млрд євро.

На сьогодні Euroimmun має представництва в 17 країнах.

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Автор: Дмитро Захаров