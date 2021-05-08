Від початку вакцинальної кампанії щеплено 857 тис. 798 осіб.

Минулої доби в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 36 тис. 046 осіб.

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Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, найбільше щеплень зареєстровано у Києві (5 тис. 032), Дніпропетровській (3 тис. 574) та Львівській (3 тис. 215) областях.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 857 тис. 798 осіб.

Станом на 7 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 525 тис. 881 особа.

Коронавірус в Україні та світі

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Автор: Світлана Закелова