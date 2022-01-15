Митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, протягом наступного тижня не звершуватиме богослужінь і прийматиме відвідувачів.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ).

"15 січня вдень митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Минулого року предстоятель ПЦУ пройшов повний курс вакцинації", - йдеться в повідомленні.

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У зв'язку із захворюванням митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, протягом наступного тижня не звершуватиме богослужінь та прийматиме відвідувачів.

Коронавірус в Україні:

Станом на ранок 15 cічня в Україні зафіксовано 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19. 682 людини, померли від ускладнень 127 осіб.