Народний депутат зауважив, що в Україні найбільш небезпечна епідеміологічна ситуація спостерігається в західних областях.

В Україні кампанія з вакцинації відбувається втричі повільніше, ніж планувало Міністерство охорони здоров'я.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Сподіваємося, що такого не трапиться": Степанов назвав умову для запровадження в Україні жорсткого локдауну

Він нагадав, що темпи розповсюдження коронавірусу зростають по всій Європі. У Німеччині та Чехії продовжується локдаун, в Естонії посилений карантин почне діяти із середи, у Словаччині ввели комендантську годину.

Радуцький зауважив, що в Україні найбільш небезпечна епідеміологічна ситуація спостерігається в західних областях.

Зокрема, наголосив він, в Івано-Франківській області 10 медичних закладів, де лікують хворих на COVID-19, заповнені на 100%. Вирішується питання щодо початку роботи мобільного шпиталю для лікування таких хворих.

«Зупинити епідемію може лише колективний імунітет. А його можна досягти лише завдяки вакцинації більшості населення. Але поки що цей процес відбувається втричі повільніше, ніж планувало МОЗ. Щеплено трохи більше 20 тисяч українців», - констатував депутат.

При цьому Радуцький детально розповів про причини повільної вакцинації від COVID-19.

За його словами, що до старту вакцинальної кампанії не була готова достатня кількість мобільних бригад. В деяких регіонах минулого тижня працювали одна-дві бригади. Цього тижня розгорнуто навчання додаткових бригад. На сьогодні є 130 бригад, до кінця тижня, як запевняють в МОЗ, підготують 200 бригад.

«Розрахункова «потужність» однієї бригади складає 80-100 щеплень на добу. Тобто, теоретично ми можемо вийти на рівень 15-20 тис. щеплень за добу. Але чи мотивовані бригади працювати на максимальну потужність?» - зазначив Радуцький.

Тариф Національної служби здоров’я за кожне перше щеплення складає 25 грн, 65 грн за друге (8 тис. грн сплачується на етапі формування бригади).

«Гроші йдуть не напряму медикам, а на рахунок лікарні. А вже керівництво вирішує, скільки і кому платити, хто заслуговує на премію. З деяких регіонів надходить тривожна інформація – медикам з бригад обіцяли премії, але люди так і не розуміють, чи отримають ці кошти», - додав депутат.

Радуцький вважає, що потрібно фінансово мотивувати безпосередньо працівників бригад і чітко визначити суму, яку вони отримують за кожне щеплення.

«Медики мають бути зацікавлені в тому, щоб щеплення пройшли якомога більша кількість людей. Один з рецептів – зафіксувати відповідну норму у колективному договорі працівників медичного закладу», - переконаний він.

«Звісно, і місцевій владі, яка відповідає за питання маршрутизації, треба більше уваги приділяти ефективності роботи бригад, мінімізації випадків утилізації вакцини. І, звичайно, треба підсилювати пропагандистську кампанію. МОЗ дозволив використовувати залишки вакцини для щеплення громадських діячів з метою популяризації вакцинування. І це правильно. У той же час завжди можна поставити під сумнів - чи відноситься, наприклад, відомий блогер до громадських діячів», - написав Радуцький.

При цьому він додав, що деяким головним лікарям вже передають «привіти» з правоохоронних органів.

«Що, звісно, не мотивує їх діяти активно та залучати відомих людей до пропаганди вакцинації», - резюмував голова профільного парламентського комітету.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Протягом минулої доби в Україні від COVID-19 було щеплено 1 тис. 171 особу.

Від початку кампанії було щеплено 19 тис. 118 осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров