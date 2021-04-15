Міська влада зобов'язала мобільні рейдові групи посилити контроль за дотриманням карантину.

Відсьогодні, 15 квітня, у Рівному поступово послаблюються карантинні обмеження.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міської ради.

Читайте такожКиїв зранку "скували" затори: рух ускладнено на мостах та проспектах (карта)

14 квітня послаблення карантину підтримала комісія з питань ТЕБ та НС, що відбудеться у кілька етапів.

З четверга, 15 квітня, в місті відновлюють безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пільговиків без обмежень у часі та з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

З понеділка, 19 квітня, в освітніх закладах міста розпочнеться навчання в очній формі для учнів 1-11-х класів. Школи естетичного виховання та закладам клубного типу також зможуть повноцінно працювати.

Міська влада зобов'язала мобільні рейдові групи посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів у дошкільних закладах освіти, закладах громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринках та продовольчих та непродовольчих закладах.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська