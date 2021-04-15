Відсьогодні, 15 квітня, у Рівному поступово послаблюються карантинні обмеження.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби міської ради.
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14 квітня послаблення карантину підтримала комісія з питань ТЕБ та НС, що відбудеться у кілька етапів.
З четверга, 15 квітня, в місті відновлюють безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пільговиків без обмежень у часі та з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.
З понеділка, 19 квітня, в освітніх закладах міста розпочнеться навчання в очній формі для учнів 1-11-х класів. Школи естетичного виховання та закладам клубного типу також зможуть повноцінно працювати.
Міська влада зобов'язала мобільні рейдові групи посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів у дошкільних закладах освіти, закладах громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринках та продовольчих та непродовольчих закладах.
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