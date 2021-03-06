В Україні від COVID-19 щепили вже понад 15 тисяч людей.

До кінця 2021 року від коронавірусу треба вакцинувати 30 мільйонів громадян.

Про це в ефірі Україна 24 заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко.

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«Нам треба імунізувати 30 мільйонів громадян до кінця року – це просто необхідно було б зробити. І якщо ми цього не зробимо, буде дуже погано», – попередив академік.

Науковець пояснив, що поширюються все нові варіанти вірусу, які будуть менш чутливі, а деякі узагалі матимуть «імунітет» до існуючих вакцин.

«Якщо ми потрапимо в цей проміжок часу, коли вже з’являться нові варіанти коронавірусу, це буде дуже погано для нашого населення», – застеріг Комісаренко.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Автор: УНІАН