Науковці мають намір продовжити свої дослідження і набрали нову групу годуючих матерів.

Матері, які хворіють коронавірусом, не передають вірус своїм новонародженим дітям. Але при цьому немовлята при годуванні груддю отримують антитіла, які можуть нейтралізувати коронавірус.

Про це йдеться в новому дослідженні науковців США, які вивчили 37 зразків грудного молока, надані 18 жінками, у яких був діагностований COVID-19, пише Daily Mail.

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"Ми хочемо ізолювати матір від її дитини тільки в тому випадку, якщо це необхідно з медичної точки зору", – пояснила доктор Бріджит Янг.

Команда з Медичного центру Університету Рочестера в Нью-Йорку повідомила, що жоден із зразків не містив генетичного матеріалу вірусу або антигенів, які являють собою білки, виявлені на поверхні вірусу. Водночас майже дві третини зразків містили антитіла, специфічні до коронавірусу.

"Ми виявили високий рівень IgA-звичайних антитіл в крові і в інших біологічних рідинах - в грудному молоці", - повідомив доктор, професор мікробіології та імунології Марк Сангстер.

Вчені мають намір продовжити свої дослідження і набрали нову групу годуючих матерів. Медики хочуть з'ясувати, як вакцина COVID-19 впливатиме на грудне молоко.

Коронавірус і вагітність: що відомо

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Автор: УНІАН