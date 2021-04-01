Робітники заводу в Балтиморі (США), який виготовляє дві вакцини від коронавірусу, випадково змішали інгредієнти препаратів кілька тижнів тому, зіпсувавши близько 15 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson.
Про це пише NYT.
Читайте також"Не відмовляйтеся від вакцинації": Ляшко звернувся до українців
Плутанина зупинила майбутні поставки доз вказаної вакцини у США на час проведення розслідування. Johnson&Johnson вжила заходів з посилення контролю за роботою заводу, щоб надалі уникнути подібних провалів.
Водночас це не стосується доз, які на сьогодні доставляються й використовуються по всій країні, оскільки вони були виготовлені у Нідерландах. Однак всі наступні поставки вакцини у кількості десятків мільйонів доз повинні були надійти вже з заводу в Балтиморі.
Вас також можуть зацікавити новини
- Pfizer заявив про 100-відсоткову ефективність своєї вакцини для підлітків
- Ляшко спрогнозував, коли почнеться вакцинація китайським препаратом CoronaVac
- У Києві можуть ввести комендантську годину - ЗМІ
- Локдаун у Києві: у КМДА пояснили механізм отримання спецперепусток на транспорт
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram