Плутанина призупинила майбутні поставки доз вказаної вакцини у США.

Робітники заводу в Балтиморі (США), який виготовляє дві вакцини від коронавірусу, випадково змішали інгредієнти препаратів кілька тижнів тому, зіпсувавши близько 15 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson.

Про це пише NYT.

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Плутанина зупинила майбутні поставки доз вказаної вакцини у США на час проведення розслідування. Johnson&Johnson вжила заходів з посилення контролю за роботою заводу, щоб надалі уникнути подібних провалів.

Водночас це не стосується доз, які на сьогодні доставляються й використовуються по всій країні, оскільки вони були виготовлені у Нідерландах. Однак всі наступні поставки вакцини у кількості десятків мільйонів доз повинні були надійти вже з заводу в Балтиморі.

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Автор: Яна Ставська